foto Ansa

23:35

- Un sudanese di 40 anni è stato ferito a Milano a colpi di ascia da uno straniero che è fuggito in bici. Pare che l'aggressore abbia chiesto una sigaretta al 40enne, che però gliel'avrebbe negata. La vittima è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Raffaele per una ferita al torace e al fianco sinistro: non sarebbe in pericolo di vita.