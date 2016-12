Milano, ladri in casa dello stilista Fiorucci

foto LaPresse Correlati Roma, furto in casa famiglia Fendi 12:33 - La casa dello stilista Elio Fiorucci, a Milano, è stata visitata dai ladri durante l'assenza del proprietario per le vacanze. Al ritorno, l'abitazione era a soqquadro, ma a quanto pare i ladri non hanno portato via nulla. I malviventi si sono calati sul terrazzo, hanno rotto una porta-finestra che dà sul soggiorno e hanno poi disinnescato l'allarme dell'appartamento all'ultimo piano. Dopo aver rovistato ovunque, sono usciti dalla porta principale. - La casa dello stilista, a, è stata visitata daidurante l'assenza del proprietario per le vacanze. Al ritorno, l'abitazione era a soqquadro, ma a quanto pare i ladri non hanno portato via nulla. I malviventi si sono calati sul terrazzo, hanno rotto una porta-finestra che dà sul soggiorno e hanno poi disinnescato l'allarme dell'appartamento all'ultimo piano. Dopo aver rovistato ovunque, sono usciti dalla porta principale.

Al rientro dal fine settimana, Fiorucci ha trovato la sua abitazione nel caos. Dopo aver rimesso ordine e verificato in ogni stanza, lo stilista ha spiegato che non manca nulla dal momento che non custodisce in casa oggetti di particolare valore o denaro in contante.