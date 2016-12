Brescia, fratellini forse morti soffocati

foto Ansa Correlati Fratellini uccisi, la disperazione della madre ai funerali

Ono San Pietro, fratellini morti prima del rogo

Brescia, incendio in casa: due fratellini morti<br>Legale madre: "Padre minacciò di ucciderli" 14:58 - I due fratellini morti a Ono San Pietro (Brescia) il 16 luglio sarebbero stati prima soffocati nel sonno con un cuscino. Questa è l'ultima ipotesi trapelata dagli investigatori che lavorano alla morte di Davide e Andrea Iacovone. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che i bambini fossero stati avvelenati o narcotizzati prima dell'incendio in casa dal padre Pasquale Iacovone. Gli inquirenti attendono l'esito di ulteriori esami. - I due fratellini morti a Ono San Pietro (Brescia) il 16 luglio sarebbero stati prima soffocati nel sonno con un cuscino. Questa è l'ultima ipotesi trapelata dagli investigatori che lavorano alla morte di Davide e Andrea Iacovone. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che i bambini fossero stati avvelenati o narcotizzati prima dell'incendio in casa dal padre Pasquale Iacovone. Gli inquirenti attendono l'esito di ulteriori esami.

Nel pomeriggio si sono celebrati i funerali delle due piccole vittime e a Ono San Pietro è stato proclamato il lutto cittadino. Tutto il paese è accorso nella chiesa del piccolo paese della Vallecamonica che non è riuscita a contenere tutti. Don Pierangelo Pedersoli, parroco di Ono, ha vietato le telecamere in chiesa e ha chiesto sobrità. All'esterno sono stati affissi tre striscioni per ricordare i bambini di 9 e 12 anni. "Solo che non doveva andar così...solo che tutti ora siamo un po' più soli qui! Ciao angioletti Davide e Andrea", recita lo striscione firmato dagli animatori del gruppo estivo frequentato fino alla scorsa settimana dai due bambini.



Nell'omelia, monsignor Vigilio Olmi, vicario del Vescovo di Brescia, ha affermato: "Come si fa a non essere turbati. E' troppo grave ciò che è avvenuto; il modo in cui i ragazzini hanno concluso la loro vita proprio quando dovevano iniziarla".