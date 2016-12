foto Ansa

22:04

- Per Lele Mora la condanna a sette anni nel processo 'Ruby bis' è "una sentenza molto pesante, ma me l'aspettavo". L'ex agente dei vip è intervenuto pubblicamente a Boario Terme (Brescia) in Valcamonica. "Non mi riconosco in quello che hanno detto i giudici. Non è Lele Mora quello che hanno descritto", ha aggiunto l'ex manager. Alle cene di Arcore "non c'era prostituzione. Non l'ho mai vista in tanti anni di frequentazione ad Arcore".