foto Afp

12:30

- Imprevisto con un po' di spavento all'aeroporto di Orio al Serio, nei pressi di Bergamo. Un velivolo della Mistral-Trawelfly, decollato questa mattina alle 7 alla volta di Crotone, è rientrato immediatamente dopo il decollo. Non si conoscono le cause che hanno indotto il pilota a tornare a Orio ma l'apparecchio è ora oggetto di un intervento di manutenzione. La compagnia ha predisposto per i 168 passeggeri un aereo sostitutivo.