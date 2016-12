foto Ansa

16:26

- Ha la cittadinanza svizzera da tre settimane Paolo Ligresti, colpito da un ordine di custodia cautelare nell'inchiesta della procura di Torino su Fonsai. E' quanto risulta in ambienti giudiziari piemontesi alla luce di informazioni raccolte in giornata. Per questo motivo Paolo Ligresti potrebbe non essere arrestato dalle autorità elvetiche. La procura aveva emesso nei suoi confronti il Mae (mandato di cattura europeo).