Chiude genitori in casa, padre muore fuggendo

Rinchiudeva gli anziani genitori in casa quando andava a lavorare. Il padre 78enne, cercando di uscire, si è calato dal balcone con un filo dell'antenna, ma è caduto ed è morto. La figlia, Antonella C., di 48 anni, è stata arrestata dai carabinieri di Muggiò per maltrattamenti, sequestro di persona e omicidio colposo.

La donna ha raccontato alla polizia che l'abitudine di chiudere i genitori in casa era nata per "proteggerli" e per evitare che il padre andasse a bere alcolici al bar. La madre, di 74 anni, è invece invalida al 100 per cento e impossibilitata a muoversi. Il 16 luglio Antonella C. era uscita per andare a lavoro in una ditta di pulizie, chiudendo come al solito la porta dell'appartamento al secondo piano in via della Repubblica, a Muggiò.



Non potendo uscire di casa, il padre Gino ha allora tentato di calarsi dalla finestra con il cavo dell'antenna precipitando al suolo e morendo poco dopo il trasporto all'ospedale di Monza. E' stato proprio il cavo pendente a insospettire i carabinieri, che una volta entrati nell'abitazione hanno scoperto lo stato di degrado in cui versava. Infine le indagini hanno permesso di accertare che lo stato di abbandono e il tentativo di fuga dell'anziano erano conseguenza del comportamento della figlia.