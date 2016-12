foto Ansa

- Arrestato dai carabinieri l'automobilista che ha investito un 14enne in bicicletta a Brebbia (Varese) e poi è fuggito senza prestare soccorso. Si tratta di un albanese di 22 anni, residente in paese, che era al volante senza assicurazione e con una patente non valida per circolare in Italia. Il giovane è stato rintracciato grazie a un testimone. Il ragazzino, ricoverato all'ospedale di Varese, non è in pericolo di vita.