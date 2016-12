foto Ansa

- "I miei figli non c'entrano". Difende così la sua famiglia l'ex presidente onorario di Fonsai, Salvatore Ligresti, dalla casa di Milano, dove gli è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per le ipotesi di reato di falso in bilancio aggravato e manipolazione del mercato. "In ogni caso non abbiamo commesso reati e proveremo la nostra innocenza", ha aggiunto.