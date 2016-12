Milano, 16enne investita: si costituisce il pirata

Il furgoncino nascosto nel garage di un amico - Operaio, in Italia da vent'anni e con un regolare permesso di soggiorno, l'uomo ha ripercorso gli attimi drammatici di quella notte. "L'ho vista all'ultimo e non sono riuscito a evitarla". Poi, scrive il Corriere della Sera, la fuga a bordo del suo furgoncino, quel Peugeot Ranch che gli inquirenti cercavano da giorni e che era nascosto nel garage di un amico. Gabardi, che vive a Roncello, a pochi chilometri dal luogo della tragedia, è stato portato in carcere.



L'imam ha convinto il pirata a costituirsi - La decisione di costituirsi è stata presa da El Habib anche grazie ai consigli dei religiosi della sua moschea. L'uomo, molto religioso, infatti si è confidato durante il Ramadan e il suo imam lo ha convinto a fare tale scelta.



La vicenda - Nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana Beatrice, insieme al cugino, stava tornando a casa quando è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada Padana Superiore. A chiamare i soccorsi è stato il ragazzo che nell'incidente è rimasto illeso. Per Beatrice invece non c'è stato niente da fare: la 16enne è morta sul colpo.