foto Ap/Lapresse

14:23

- L'incendio che si è sviluppato in un'azienda chimica ad Agrate Brianza sarebbe sotto controllo e non sarebbero state evidenziate sostanze pericolose nell'aria. Lo fanno sapere carabinieri e vigili del fuoco. Le analisi sul posto sono ancora in corso. E' stato confermato che non ci sono feriti tra il personale o tra i soccorritori. Alcuni cittadini hanno chiamato il 112 lamentando bruciori a occhi e gola, ma si è trattato solo degli effetti del fumo.