Brianza, paura per rogo in azienda chimica

Emergenza ad Agrate Brianza, dove si è sviluppato un incendio in un'azienda chimica. Sul posto una decina di mezzi dei vigili del fuoco, tra cui il gruppo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico), i carabinieri e il 118. Molte le telefonate di cittadini allarmati. Secondo vigili del fuoco e carabinieri, l'incendio sarebbe sotto controllo e non sarebbero state evidenziate sostanze pericolose nell'aria.

E' stato confermato che non ci sono feriti tra il personale aziendale o tra i soccorritori. Alcuni cittadini hanno chiamato il 112 lamentando lievi bruciori a occhi e gola, ma si è trattato solo degli effetti del fumo e della fuliggine.



La ditta in cui prima delle 13 si è sviluppato l'incendio è la Dermochimica Spa, attiva nella produzione di materie chimiche organiche e inorganiche. Nel grosso impianto, che si trova in via Euripide, nella zona industriale di Agrate, le fiamme erano molto alte e hanno impegnato otto autopompe dei vigili del fuoco. Il rogo si è sviluppato nell'area "scambio dei solventi" e non si è esteso al resto degli edifici.