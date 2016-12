Milano, comprava case truffando una onlus

foto Ansa 13:54 - Un sessantenne milanese è accusato dalla guardia di finanza di Lodi di essersi appropriato di 800mila euro destinati a una onlus milanese di bambini abbandonati di cui era presidente, utilizzandoli per l'acquisto di due appartamenti o per pagare le cartelle esattoriali personali o anche per coprire diverse appropriazioni indebite all'interno di uno studio con cui si occupava di tenere la contabilità di vari contribuenti. - Un sessantenne milanese è accusato dalla guardia di finanza di Lodi di essersi appropriato di 800mila euro destinati a una onlus milanese di bambini abbandonati di cui era presidente, utilizzandoli per l'acquisto di due appartamenti o per pagare le cartelle esattoriali personali o anche per coprire diverse appropriazioni indebite all'interno di uno studio con cui si occupava di tenere la contabilità di vari contribuenti.

Il gip di Milano ha disposto il sequestro di alcuni appartamenti nel centro di Galatone (Lecce), appartenenti al sessantenne. L'uomo risulta titolare di un centro elaborazione dati a Melegnano (Milano), dove presta servizi di assistenza fiscale: l'inchiesta era scattata dopo che alcuni clienti avevano segnalato alla Finanza che il denaro da loro affidato al consulente per pagare le imposte non era stato in realtà versato.



Gli inquirenti hanno poi accertato che le cartelle esattoriali per il pagamento delle tasse in ritardo erano state poi onorate dal consulente, ma che il denaro, attraverso complessi passaggi da un conto all'altro, risultava provenire da conti dell'associazione benefica milanese. Al consulente viene contestato di aver anche anticipato la liquidazione di una dipendente e acquistato case usando i fondi della Onlus. Sono state denunciate anche due dipendenti del centro elaborazione dati di Melegnano.