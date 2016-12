foto Ansa

14:44

- Ridotta di 8 mesi in appello la condanna per Francesco Bossi, un giovane che nel 2010, con un tasso alcolico nel sangue tre volte sopra il limite consentito, investì e uccise con la sua auto uno studente. La vittima, Marco Martiniello, stava attraversando sulle strisce pedonali in una zona della "movida" milanese. In primo grado all'imputato erano stati inflitti 3 anni e 4 mesi di reclusione, la Corte d'Appello ha portato la pena a 2 anni e 8 mesi.