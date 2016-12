Annega nell'Adda, recuperato corpo del 17enne

foto Twitter Correlati Bergamo, 13enne muore nel fiume Adda 20:37 - E' stato recuperato dopo oltre due ore di ricerche il cadavere del 17enne annegato nell'Adda a Fara Gera, nella Bergamasca. Si tratta di Tony Calice, nato a Santo Domingo, ma residente a Bussero, nel Milanese. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco: era rimasto incastrato sotto alcuni rami di un isolotto che separa il fiume Adda dal vicino canale. - E' stato recuperato dopo oltre due ore di ricerche il cadavere del 17enne annegato nell'nella Bergamasca. Si tratta di, nato a, ma residente a, nel Milanese. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco: era rimasto incastrato sotto alcuni rami di un isolotto che separa il fiume Adda dal vicino canale.

Il giovane si era tuffato per fare un bagno con un amico nel fiume e non è più riemerso. L'allarme è scattato poco dopo le 16, nella zona sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco per le ricerche. Sul posto anche il 118 con l'elisoccorso. Domenica, nella stessa zona, era annegata una 13enne, Anna Tatu.