foto Reuters

18:26

- Un diciassettenne che oggi pomeriggio si è tuffato per fare un bagno con un amico nel fiume Adda, all'altezza di Fara Gera, nel Bergamasco, non è più riemerso. L'allarme è scattato poco dopo le 16, nella zona sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco per le ricerche. Sul posto anche il 118 con l'elisoccorso. Domenica era annegata una quattordicenne, Anna Tatu.