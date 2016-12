foto Vigili del Fuoco

16:17

- Una nuvola rosa si è formata sopra una ditta di Rozzano (Milano) che produce profumi. Lo strano fenomeno è dovuto alla miscelazione incidentale di alcuni acidi utilizzati per la produzione. In seguito all'errore è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco nell'azienda. Ancora non è chiaro se i gas della nube siano tossici, ma per precauzione circa cento persone residenti nella zona sono state evacuate.