Truffa e stupro, arrestato mago nel Milanese

foto Ansa 13:02 - I finanzieri di Corsico, nel Milanese, hanno arrestato Franco Uggetti, 62 anni, in arte "mago Franco", accusato di truffa e violenza sessuale nei confronti di decine di donne di ogni età, che per problemi privati si rivolgevano a lui. In due anni l'uomo ha guadagnato 200mila euro, vendendo candele spacciate per amuleti o pozioni magiche. Le clienti venivano così dapprima truffate e poi, come rilevato in più casi, violentate.

Le "candele-amuleto" venivano vendute per 300 euro l'una, così come le pozioni magiche o la semplice seduta nella quale il "mago Franco" interrogava i tarocchi.



Le indagini sono durate quasi due anni e sono state rese difficili dall'elevato grado di soggezione da parte delle vittime nei confronti del mago: poche le denunce così come le persone che hanno voluto parlare e, per accertare i molteplici reati commessi, gli inquirenti hanno utilizzato intercettazioni telefoniche ed ambientali.



Una vitttima: "Faceva sacrifici abusando di noi" - Parlava del "sangue della Vergine" e faceva "riti", che chiamava "sacrifici", con delle mie "cose personali ma sempre di carattere biologico". E' così che una delle vittime di Franco Uggetti ha descritto a verbale gli abusi subiti. E un'altra donna ha raccontato di avere "accettato di sottostare ai rapporti sessuali" con l'uomo "perché lui sosteneva di trasmettermi energia".