foto Ansa

23:28

- Una bimba di 10 mesi è morta, a Milano, con una forte febbre. La bimba, figlia di bosniaci che vivono in un campo nomadi, è stata portata dai genitori all'ospedale San Paolo, dove è giunta senza vita. Per accertare le cause del decesso è stata disposta l'autopsia. Sembra che la piccola avesse già problemi fisici e che fosse nata senza la tiroide. Dopo la notizia, una trentina di persone si è recata all'ospedale dove ha dato in escandescenza.