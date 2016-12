Schianto in tangenziale a Crema: 4 morti

foto Ansa 23:01 - Quattro persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale di Crema, in provincia di Cremona. A scontrarsi frontalmente sono stati un camion frigorifero e un furgone che trasportava degli operai edili. Quattro di loro, 3 kosovari e un italiano, hanno perso la vita. Dopo l'impatto il primo mezzo si è ribaltato schiacciando il furgone. Sul posto sono intervenuti la Polstrada e il 118. - Quattro persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale di Crema, in provincia di Cremona. A scontrarsi frontalmente sono stati un camion frigorifero e un furgone che trasportava degli operai edili. Quattro di loro, 3 kosovari e un italiano, hanno perso la vita. Dopo l'impatto il primo mezzo si è ribaltato schiacciando il furgone. Sul posto sono intervenuti la Polstrada e il 118.

Le vittime sono Massimo Bergomi, di 47 anni di Rovato (Brescia), Kamer Tafilaj, di 47 anni di Orzinuovi (Brescia); Besim Tafilaj di 23 anni (nipote del primo) di Roccafranca, come pure di Roccafranca è Rilind Zenunaj 20 anni. I quattro, morti sul colpo, erano dipendenti della ditta di costruzioni Paolo Beltrami Spa di Paderno Ponchielli (Cremona) ed erano di ritorno dal lavoro in un cantiere nel Milanese.







L'autista del camion ha riportato la frattura del bacino ed è ora ricoverato in ospedale. Il suo recupero da parte dei vigili del fuoco di Crema è stato particolarmente difficoltoso: era rimasto incastrato nella cabina di guida. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada, dopo l'impatto il mezzo più pesante si è ribaltato schiacciando il furgone con i suoi occupanti.



Il camion viaggiava verso Milano, tra lo svincolo per Lodi e quello per Bagnolo (Cremona). Dall'altra parte proveniva il mezzo con a bordo degli operai edili. Lo scontro è avvenuto frontalmente. La tangenziale è stata chiusa al traffico e si sono formate lunghe code in entrambe le direttrici di marcia.