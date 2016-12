Ferita in sparatoria, operata d'urgenza per un aneurisma il sindaco di Cardano al Campo

foto Facebook Correlati Il vicesindaco aggredito a Cardano al Campo: "Così l'ex vigile ci ha sparato nel Comune"

E' uscita dalla sala operatoria dell'ospedale di Varese dopo essere stata operata per un aneurisma Laura Prati, il sindaco di Cardano al Campo, nel Varesotto, che martedì è stato ferito a colpi di pistola da un ex agente della polizia locale sospeso dal servizio. Il primo cittadino è stato trasferito dal nosocomio di Gallarate per un intervento a un'arteria addominale, al termine del quale però si è verificata un'emorragia cerebrale.

L'intervento neurochirurgico è terminato e la donna è stata trasferita, in coma, in reparto. "Il trattamento - si legge in una nota dell'ospedale di Varese - è stato regolarmente condotto, ma al termine della procedura si è manifestato un deterioramento del quadro neurologico". E' stata quindi eseguita una tac che "metteva in evidenza un quadro di emorragia intercranica".



Il suo messaggio su Facebook - "Ho vissuto momenti terribili, ma mi ha sostenuto l'energia positiva che ho sentito provenire da tutti voi". E' il messaggio lanciato da Laura Prati su Facebook poco prima dell'intervento. La donna ha affidato le sue impressioni al marito, che ha pubblicato il messaggio sul social network. "Ho ricevuto tanti messaggi di affetto da parte di amici, elettori ma anche da avversari politici e cittadini che non mi conoscono personalmente e che non mi hanno votata - spiega Laura Prati - segno che il 'sindaco' o la 'sindaca' rappresenta veramente un simbolo e un'istituzione che appartiene a tutti".



Striscioni bipartisan per i due feriti - Sulla facciata del municipio è stato appeso un doppio striscione con le frasi "Forza Laura" e "Forza Costantino". Sono state le forze politiche sia della maggioranza che dell'opposizione a voler compiere un gesto verso il loro sindaco e il vice.