Litiga con la moglie e la uccide a coltellate

foto Web Correlati La lunga scia di femminicidi 16:27 - Una donna, Tiziana Rizzi, 36 anni, è stata uccisa dal marito Marco Malabarba, 39 anni, dopo una lite a Landriano, nel Pavese. Dopo l'ennesima discussione l'uomo ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la moglie. Sono subito intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri ma non c'è stato nulla da fare. La coppia ha un figlio. Il 39enne si trova ora in caserma sottoposto a fermo: è indagato per omicidio.

A dare l'allarme, poco prima delle 6 di martedì mattina, sarebbe stato un familiare che ha telefonato ai soccorritori per chiedere aiuto. Al momento del litigio, in casa si trovava anche il figlio della coppia di due anni e mezzo. Dopo aver accoltellato la moglie alla gola, Malabarba è uscito di casa ed ha raggiunto l'abitazione dei suoi genitori, ai quali ha raccontato cosa era successo.



Il padre dell'operaio ha telefonato al consuocero. Il papà di Tiziana Rizzi si è allora precipitato nell'abitazione, dove ha trovato la figlia riversa a terra. L'uomo ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri. Per la donna, purtroppo, non c'era più nulla da fare.