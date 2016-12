Bergamo, 13enne muore nel fiume Adda

foto Twitter 15:05 - E' stato individuato dai sommozzatori, in una buca nel fiume profonda due metri, il corpo della 13enne annegata nell'Adda a Fara Gera, in provincia di Bergamo. Il corpo della 13enne, di origine romena che abitava a Cassano d'Adda (Milano), era incastrato tra alcuni massi. Uno zio della ragazza, in preda alla disperazione, si è gettato in acqua, ma è stato subito portato a riva per evitare un'altra tragedia. - E' stato individuato dai sommozzatori, in una buca nel fiume profonda due metri, il corpo della 13enne annegata nell', in provincia di. Il corpo della 13enne, di origine romena che abitava a(Milano), era incastrato tra alcuni massi. Uno zio della ragazza, in preda alla disperazione, si è gettato in acqua, ma è stato subito portato a riva per evitare un'altra tragedia.

Le operazioni per il recupero del corpo sono complesse, in quanto la buca si trova in una zona dove la corrente è particolarmente forte e, a causa della pioggia, non è al momento nemmeno possibile chiudere la diga. La ragazzina, assieme a due coetanee di Fara, era su una passerella della diga situata in località Pora Cà, quando è finita in acqua senza più riemergere. Salve le altre due 13enni, che sono riuscite ad aggrapparsi alle rocce.