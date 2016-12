Mantova, 30enne uccide il vicino casa

foto Ansa 15:19 - Un 38enne è stato ucciso da una coltellata alla gola a San Michele in Bosco, nel Mantovano, in seguito a una lite con un vicino di casa. La vittima era uscita dopo aver saputo che il vicino, di 30 anni, gli aveva tagliato le gomme dell'auto. Il 38enne, giunto in cortile, si è così trovato davanti al suo assassino, che, dopo un violento diverbio, gli ha vibrato un colpo con un coltello da cucina. L'uomo è morto in ospedale. - Un 38enne è stato ucciso da una coltellata alla gola a, nel, in seguito a una lite con un vicino di casa. La vittima era uscita dopo aver saputo che il vicino, di 30 anni, gli aveva tagliato le gomme dell'auto. Il 38enne, giunto in cortile, si è così trovato davanti al suo assassino, che, dopo un violento diverbio, gli ha vibrato un colpo con un coltello da cucina. L'uomo è morto in ospedale.

La vittima è Antonio Luongo, 38 anni, sposato, quattro figli, originario della Campania ma residente da anni nel Mantovano. L'uomo era stato avvertito dalla moglie che il vicino con cui i rapporti erano pessimi, Andrea Canteri, 30 anni, gli aveva bucato le gomme dell'auto che aveva parcheggiato in strada, dove c'è il condominio del Comune dove i due abitano, sullo stesso pianerottolo.



Appena Canteri si è trovato davanti il suo vicino che gli stava chiedendo conto del danneggiamento, gli ha sferrato un fendente alla gola con un coltello da cucina, e poi è rientrato in casa dove l'hanno trovato i carabinieri, che l'hanno arrestato per omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi. Luongo, nel frattempo, barcollando, aveva percorso alcuni metri e poi si era accasciato sull'asfalto. I familiari hanno dato l'allarme e sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. I soccorritori lo hanno rianimato sul posto, poi lo hanno trasportato all'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove è morto poco dopo le 13.



litigi tra i due vicini andavano avanti da tempo. Prima la radio troppo alta che Canteri imputava a Luongo, poi il giardino non curato: tanta tensione e tanto livore che sono esplosi nel delitto.