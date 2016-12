foto LaPresse

- Una donna è morta annegata in un laghetto all'interno del parco delle Cave, a Milano. La vittima non aveva i documenti con sé e pertanto non è stato ancora possibile identificarla. Alla scena ha assistito un uomo, che era intento a pescare e ha visto la donna tuffarsi nel lago e poco dopo annaspare senza riuscire a ritornare a riva. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, con l'elisoccorso, e i vigili del fuoco.