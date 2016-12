Uccide la moglie spingendola dalla finestra

foto Da video Correlati Cuneo, spara alla ex moglie dopo una lite 15:22 - Un albanese di 30 anni, Z. L., ha ucciso la moglie,Silvia H, a Cologno Monzese, in provincia di Milano, nel corso di una lite durante la quale l'ha spinta dalla finestra del loro appartamento situato in un condominio di via Einaudi. La donna, di 31 anni, è morta dopo un volo di nove piani. L'albanese, che ha precedenti, è stato fermato dai carabinieri della stazione locale. - Un albanese di 30 anni, Z. L., ha ucciso la moglie,, a Cologno Monzese, in provincia di Milano, nel corso di una lite durante la quale l'ha spinta dalla finestra del loro appartamento situato in un condominio di via Einaudi. La donna, di 31 anni, è morta dopo un volo di nove piani. L'albanese, che ha precedenti, è stato fermato dai carabinieri della stazione locale.

I carabinieri di Sesto hanno spiegato che all'origine della lite scoppiata tra i coniugi albanesi, ci sarebbe la gelosia della donna nei confronti del marito, che in Albania aveva un'amante. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo nel tardo pomeriggio di ieri ha chiamato i soccorsi raccontando che la moglie si era lanciata dalla finestra del loro appartamento al nono piano per motivi di gelosia.



Quando i militari sono arrivati sul posto, però, hanno trovato tracce inequivocabili di una lite. A quel punto hanno portato l'uomo in caserma e qui gli hanno scoperto graffi sul corpo nascosti dalla maglietta. La madre e un'amica italiana della vittima hanno confermato il rapporto burrascoso e violento tra i due, dimostrato da lividi sul corpo della donna. Pare che quest'ultima fosse molto gelosa del marito e che la settimana scorsa fosse andata in Albania per strapparlo alla sua amante. L'uomo sarebbe tornato controvoglia e dal quel momento sarebbe ricominciati i litigi culminati con il tragico epilogo di domenica sera.