Bimbe annegate nel Po, recuperati i corpi

foto Ansa 13:44 - Sono stati recuperati i corpi delle due bambine di orgine albanese di 10 e 11 anni, disperse ieri pomeriggio nel Po, in località Breme (Pavia). Le piccole, che erano cugine, stavano giocando sulla riva del fiume quando sono cadute in acqua. Inutilmente un loro parente ha cercato di salvarle. I soccorritori non si sono fermati: sono proseguite per tutta la notte, infatti, le ricerche della seconda bambina. Sul posto anche un nucleo di sommozzatori.

La tragedia è avvenuta nella zona dove il Sesia confluisce nel Po. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, le due bambine hanno cominciato a giocare sulla spiaggia e poi si sono spostate in acqua. In quel tratto il fiume registra un pericoloso dislivello. Le due cuginette sarebbero state risucchiate da un vortice.



E' stata una questione di pochi secondi. Un loro parente si è accorto di quanto stava succedendo e si è subito tuffato nel disperato tentativo di salvarle. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Anzi, l'uomo ha rischiato a sua volta di annegare ed è ritornato faticosamente a riva.







A quel punto è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sommozzatori. I sub hanno scandagliato i fondali del Po dove erano scomparse le due bambine. E' giunto in zona anche un elicottero per perlustrare l'intera area dall'alto. Nel frattempo, sulla riva, si consumava il dramma dei parenti delle due bambine. Con il trascorrere dei minuti la speranza di rivederle tornare vive a riva si è purtroppo affievolita.



Accanto ai familiari alcuni loro conoscenti e altre persone che avevano trascorso la giornata insieme a loro. Poco dopo le 19.30 di ieri sera è stato ritrovato il corpo di una delle due bambine. Si è invece diovuto attendere la tarda mattinata di oggi per il recupero del secondo corpicino. Dopo le ricerche durate tutta la notte, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il cadavere della seconda bambina di 10 anni dispersa. Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, è avvenuto nella stessa zona dove si è consumata la tragedia.