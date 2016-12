foto Dal Web

- Un sub è morto nelle acque di Toscolano Maderno, sul lago di Garda. L'uomo, un 40enne bresciano, stava effettuando un'immersione insieme ad un istruttore quando sarebbe risalito in superficie troppo velocemente. Le cause dell'incidente sarebbero comunque ancora da chiarire. Sul posto è intervenuto il 118, anche con l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.