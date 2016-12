Sparatoria nel Mantovano, quattro feriti

foto Getty

10:59

- Attimi di paura a Castel Goffredo, nel Mantovano, a causa di una sparatoria per strada. Quattro le persone coinvolte, due delle quali trasportate in codice giallo all'ospedale di Cremona e all'ospedale di Mantova, mentre una è stata trasferita all'ospedale di Castiglione delle Stiviere. Infine un quarto ferito risulta anch'egli ricoverato: è grave ma non in pericolo di vita.