foto Ansa 09:06 - Il desiderio di avere un figlio ha spinto una coppia di Crema a recarsi in una clinica in Ucraina, dove pagando 30mila euro hanno affittato l'utero di una madre surrogata. Il marito ha donato il seme, ma alla nascita del bebè si è scoperto - con il test del Dna - che il piccolo non era suo. Una truffa ai danni dei due italiani, che però sono finiti sotto processo per sottrazione di minore. Ora la coppia vuole intentare una causa contro la clinica. - Il desiderio di avere un figlio ha spinto una coppia dia recarsi in una clinica in, dove pagando 30mila euro hanno affittato l'utero di una. Il marito ha donato il seme, ma alla nascita del bebè si è scoperto - con il test del Dna - che il piccolo non era suo. Una truffa ai danni dei due italiani, che però sono finitiper sottrazione di minore. Ora la coppia vuole intentare una

L'accusa nei confronti dei due coniugi cremaschi, come rivela Il Giorno, è di aver utilizzato documenti falsi per far registrare come loro un figlio nato in Ucraina da madre surrogata, cosa permessa dalle leggi di quel Paese. L'anagrafe ucraina aveva attribuito la paternità all'uomo e la maternità alla moglie. Ma, una volta rientrati in Italia, sono sorti i problemi. La registrazione qui è stata rifiutata e il piccolo affidato a una casa famiglia. I genitori rischiano 15 anni di carcere.



"Casi come questo — denuncia Cecilia Rizzica, l'avvocato che segue la vicenda — ce ne sono 3mila ogni anno in tutta l’Unione europea e prima di entrare nelle aule di giustizia sarebbe opportuno che fosse la politica a dare delle risposte". "L'esame del Dna – aggiunge – è stato fatto non in nostra presenza e non sappiamo dove sia il piccolo. Se fossimo di fronte a quanto affermato, il nostro assistito sarebbe però vittima di una colossale truffa. Ha pagato 30mila euro per una maternità surrogata. Ci viene da domandare quante coppie stanno allevando un figlio che non è loro".



Il caso della coppia di Crema, dunque, non sarebbe affatto isolato. Molti altri italiani, fidandosi del personale della clinica ucraina, si sono poi ritrovati a giudizio nel nostro Paese per aver usato documenti autentici consegnati loro dall'anagrafe ucraina, ma che in Italia vengono dichiarati falsi. "Per questo motivo - spiega il legale Giovanni Passoni - rischiano fino a 15 anni di carcere. Una vicenda assurda. Dovrebbe intervenire il tribunale internazionale dell'Aia".