Ruby, dopo la sentenza i giudici chiedono ai pm di procedere anche contro 32 testimoni

Tra gli altri, è coinvolta anche la giovane poliziotta Giorgia Iafrate, che era di turno la notte del 27 maggio 2010 alla questura di Milano: ha dichiarato che Annamaria Fiorillo, il pm dei minori che si occupò di Ruby, la autorizzò a dare in affidamento Ruby. E ancora: "Io, di fronte a decidere se lasciare la minore in una condizione non sicura", cioè la questura, "e di fronte al decidere di lasciare la minore a una consigliera regionale votata dal popolo italiano, io ho ritenuto opportuno fare questa seconda cosa".



Gli atti riguardano poi i consiglieri diplomatici di Berlusconi, Valentino Valentini e Bruno Archi, oggi deputati, che hanno riferito di un colloquio tra Berlusconi e Mubarak in un pranzo ufficiale a Roma, nel maggio 2010: si sarebbe fatto cenno a Ruby senza che il raìs capisse di cosa si parlava.



Nel mirino finiscono inoltre il presidente di Medusa Carlo Rossella, la senatrice Pdl Mariarosaria Rossi, la parlamentare europea Pdl Licia Ronzulli e molte delle ragazze del bunga bunga. E ancora, il personale di servizio di Arcore, e i cantanti e i musicisti, compreso Mario Apicella: tutti hanno dichiarato che alla villa di Berlusconi c'erano soltanto cene eleganti.