foto Ansa

07:43

- Perquisizioni in 25 case, tre sedi societarie e sei accessi bancari sono in corso da parte della Dia (Direzione investigativa antimafia) in Lombardia, Liguria ed a Reggio Calabria. Le perquisizioni sono state disposte nell'ambito dell'inchiesta sul presunto riciclaggio di denaro della cosca di 'ndrangheta dei De Stefano. In questa inchiesta è indagato, tra gli altri, l'ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito.