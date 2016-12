foto Ufficio Stampa Mediaset

21:33

- "In tutti questi anni, non ho mai commentato le tante ingiustizie subite da mio padre. Non è mio costume esprimere pubblicamente i miei sentimenti o dare interpretazioni politiche dell'operato della magistratura. Ma questa volta non posso tacere. E' una condanna assurda". Lo dice Pier Silvio Berlusconi a proposito della sentenza del processo Ruby che ha visto condannare il padre Silvio a 7 anni di reclusione.