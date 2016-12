foto SportMediaset

20:14

- "E' una sentenza violenta, ma io resisto alla persecuzione in atto nei miei confronti". Così il leader Pdl, Silvio Berlusconi, ha commentato l'esito del processo Ruby. "Non è soltanto una pagina di malagiustizia - ha aggiunto - è un'offesa a tutti quegli italiani che hanno creduto in me e hanno avuto fiducia nel mio impegno per il Paese".