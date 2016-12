foto LaPresse

19:28

- "Non chiamiamola sentenza. Non chiamiamolo processo. Soprattutto, non chiamiamola giustizia". E' il duro commento della presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, alla condanna del padre nel processo Ruby. "E' certo - ha aggiunto - che tutto il castello crollerà e la verità verrà ristabilita, ma questo non basta in alcun modo a mitigare l'amarezza e lo sdegno".