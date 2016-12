Ghedini: "Sentenza Ruby illogica"

19:03 - "La condanna di Berlusconi a 7 anni per il caso Ruby è fuori da ogni logica". Lo ha detto l'avvocato Niccolò Ghedini, sottolineando come "addirittura i giudici siano andati al di là delle richieste dei pm". La procura di Milano, infatti, aveva chiesto sei anni per il leader del Pdl, condannato per concussione e prostituzione minorile. "Lo diciamo da tre anni che qua, a Milano, questo processo - ha aggiunto il legale - non si poteva fare. Faremo ricorso".