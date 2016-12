foto Ansa

20:25

- La Protezione Civile è stata allertata per le forti piogge in arrivo con il rischio di esondazione del fiume Seveso a Milano. Il bollettino meteo della regione Lombardia segnala l'arrivo di temporali di forte intensità con rapide e intense precipitazioni dalla serata di domenica e fino alla mattinata di lunedì. Sono proprio i temporali a destare preoccupazioni per l'eventuale pericolo di esondazione del fiume Seveso.