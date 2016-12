Ruby,legale:Emilio Fede non la portò ad Arcore

foto Ufficio stampa Correlati Nicole Minetti: "Per Berlusconi amore vero" 19:05 - "Non ci sono prove che dimostrano che Emilio Fede abbia portato Ruby ad Arcore, che l'abbia introdotta al sistema prostitutivo, un sistema mai esistito". Lo ha detto nell'ambito del processo "Ruby bis" il legale dell'ex direttore del Tg4, che ha chiesto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste". La testimonianza di Ruby "spazza via - ha ricordato l'avvocato - ogni dubbio sul fatto che Fede sapesse o meno che era minorenne". - "Non ci sono prove che dimostrano cheabbia portatoad, che l'abbia introdotta al sistema prostitutivo, un sistema mai esistito". Lo ha detto nell'ambito del processo "Ruby bis" il legale dell'ex direttore del, che ha chiesto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste". La testimonianza di Ruby "spazza via - ha ricordato l'avvocato - ogni dubbio sul fatto che Fede sapesse o meno che era minorenne".

Il legale ha ricordato come la stessa Ruby, sentita in aula, abbia raccontato che quando rivide Fede nella macchina che li portava ad Arcore, il giornalista non si ricordava di lei. "Questo re-incontro - ha spiegato il legale - spazza via ogni dubbio sul fatto che Fede sapesse o meno che era minorenne, non lo sapeva perché non si ricordava di lei".



Il legale ha citato più volte i verbali della giovane marocchina, che "ci dice che quando arrivò a Milano fu lei a cercare l'indirizzo e presentarsi all'agenzia di Mora". Il legale si è anche lamentato per certe affermazioni dei pm in requisitoria, che ha "bollato" come un "teorema maschilista" e nel merito ha sostenuto che era Berlusconi a fare gli inviti per le serate nella sua residenza. Non c'erano, dunque, "reclutatori come sostiene la Procura" e non c'era nemmeno, secondo la difesa di Fede, "quel mercimonio sessuale descritto dai pm" e negato da molti testimoni. E riguardo alla richiesta risarcitoria di due milioni di euro da parte di Imane Fadil, parte civile, il legale ha affermato: "E' un paradosso, ora abbiamo anche le tabelle di Arcore, si dice 'voglio 2 milioni come danno perché è la cifra che è stata data alle prostitute'. Assurdo".



Dopo la principale richiesta di assoluzione dalle accuse di induzione e favoreggiamento della prostituzione anche minorile, il difensore ha chiesto, in subordine, l'assoluzione anche con altre formule oppure, da ultimo, che nel caso venga condannato si applichi il minimo della pena con i benefici di legge. Tuttavia, anche in caso di condanna, secondo il legale, devono essere "rigettate le richieste risarcitorie" di Ambra Battilana, Chiara Danese e Imane Fadil. Venerdì prossimo, 28 giugno, parlerà la difesa di Mora e poi il 5 luglio la difesa di Nicole Minetti.