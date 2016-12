foto Ansa

- Un 47enne di Collebeato (Brescia) è stato arrestato dalla Squadra mobile per avere molestato sessualmente una bambina di 10 anni. La ragazzina, lo scorso aprile, era stata avvicinata in strada dall'uomo che aveva iniziato a palpeggiarla seguendola fino a casa. La stessa persona è sospettata di altri due episodi simili, ai danni di bambine di 10 e 11 anni, nonché non di aver mostrato i genitali alle studentesse di un istituto superiore.