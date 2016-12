foto Carabinieri

15:35

- E' entrato in un'azienda di Cernusco sul Naviglio (Milano), dove era stato impiegato saltuariamente per salutare alcuni ex colleghi e all'improvviso si è versato addosso del liquido infiammabile che teneva in un sacchetto e si è dato fuoco. L'uomo, un senegalese di 51 anni, è ora in gravi condizioni. L'immigrato era stato licenziato almeno 5 mesi fa dalla ditta, con la quale non aveva però alcun contenzioso.