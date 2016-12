Slot machine, in Lombardia legge entro 2 mesi

foto Afp 09:01 - Una tassa regionale sui locali con slot machine per finanziare la cura delle ludopatie e la possibilità per i comuni di utilizzando la carta regionale dei servizi per temporizzare il gioco di chi è altamente a rischio dipendenza. Sono alcuni punti del decalogo per una legge per il contrasto alle ludopatie da varare entro i prossimi due mesi presentate da un gruppo di lavoro politicamente trasversale al Consiglio regionale della Lombardia. - Una tassa regionale sui locali con slot machine per finanziare la cura delle ludopatie e la possibilità per i comuni di utilizzando la carta regionale dei servizi per temporizzare il gioco di chi è altamente a rischio dipendenza. Sono alcuni punti del decalogo per una legge per il contrasto alle ludopatie da varare entro i prossimi due mesi presentate da un gruppo di lavoro politicamente trasversale al Consiglio regionale della Lombardia.

Sgravi a chi disinstalla le slot - Le linee guida del gruppo, al quale hanno partecipato rappresentanti di tutte le forze politiche, della commissione Attività produttive del Pirellone, comprendono anche l'opportunità per i comuni di regolare gli spazi di gioco all'interno dei locali, il divieto alla pubblicità del gioco d'azzardo su spazi pubblici e incentivi, attraverso sgravi fiscali, ai locali che disinstallano le slot. Sono previste inoltre sanzioni per gli esercenti che dovessero trasgredire la legge, l'istituzione di un servizio di cura delle ludopatie nelle Asl, corsi di formazione per i commercianti e per le forze dell'ordine, l'attivazione di un numero verde, una sorta di "sos anti-slot".



Pavia maglia nera nazionale della spesa per le slot - In Lombardia la spesa media annuale pro capite regionale per le slot supera i 1700 euro; a detenere il record nazionale è la provincia di Pavia con una spesa pro capite di 2125 euro, seguita da Como (1504) e da Bergamo (1238).