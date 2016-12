foto Ansa

02:02

- Un pakistano di 27 anni è stato ferito a coltellate, a Milano, nel corso di una rapina. L'uomo è stato avvicinato da due persone e ferito con tre fendenti alla schiena. Stava cercando di difendere il cellulare. Dei tre colpi solo uno è penetrato in maniera più grave, costringendo il personale del 118 a trasportarlo in codice giallo all'ospedale. I medici hanno valutato non gravi le sue condizioni.