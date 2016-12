foto Getty

06:46

- Due persone sono state arrestate per il ferimento di un giovane a colpi di pistola nella sua casa di Luino (Varese), nella notte fra lunedì e martedì. Lo hanno reso noto i carabinieri di Varese. Gli arrestati sono il presunto feritore (un coinquilino della vittima) e chi gli avrebbe fornito l'arma. La vittima è stata ferita all'addome: operato, non è in pericolo di vita. Nel corso degli arresti sequestrate droga, munizioni e due pistole rubate.