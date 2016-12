Divieto gelati a Milano, ecco l'hashtag anti-rom

foto Afp Correlati Occupygelato, Milano contro Pisapia

Non si placano le polemiche a Milano dopo l'ordinanza del Comune che vieta l'asporto di cibo e bevande, e ora anche di gelati, al di fuori di locali che non dispongono di tavoli esterni dopo la mezzanotte nelle zone della Movida. La protesta corre sul web e con l'hashtag #piugrommenorom Pdl e Fratelli d'Italia invitano alla "mobilitazione". Ma l'hashtag da molti è stato giudicato razzista.

"Non c'è nulla di razzista, ma si tratta solo di una battuta che unisce due temi a noi cari: l'ordinanza contro la vendita di gelato dopo le 24 mentre è da tempo che sosteniamo che a Milano ci sono troppo campi rom", spiegano i promotori. Intanto la Grom, la nota azienda di gelati coinvolta nelle polemiche, su Facebook prende le distanze dall'hashtag in questione: "Troviamo simili slogan del tutto inaccettabili".



Attesa per il "gelatomob" - Un'associazione di settore degli esercenti ha indetto un "gelatomob" per oggi a mezzanotte davanti una gelateria in zona Ticinese. I commercianti hanno paura che l'ordinanza sul divieto del gelato da passeggio possa contribuire alla crisi e temono di essere ulteriormente penalizzati dal Comune.



Pisapia: "Nessun divieto" - Sulle polemiche scatenate dal provvedimento ha provato a gettare acqua sul fuoco direttamente il sindaco Giuliano Pisapia spiegando che "i milanesi possono continuare a gustare liberamente il loro gelato anche dopo le 24: non c'è nessun coprifuoco e mai è stato previsto". L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha sottolineato che l'ordinanza ha "il semplice scopo di dissuadere la formazione di assembramenti notturni sui marciapiedi di fronte ai locali". "Verrà chiarito ogni equivoco sull'ordinanza - ha ribadito ancora il sindaco - sintesi di un percorso partecipato con i commercianti, i residenti e i consigli di zona coinvolti".