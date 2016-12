A Milano varato il coprifuoco del gelato

- Dopo le querelle sugli orari di chiusura dei locali, sui decibel dei concerti all’aperto, sull’installazione di telecamere di sorveglianza a circuito chiuso sui Navigli, a Milano adesso anche il gelato ha il coprifuoco. Il Comune ha varato il nuovo divieto: dopo la mezzanotte è vietato mangiare il gelato in strada nei quattro distretti della movida meneghina. Un impedimento per i locali che si trovano sui Navigli, in zona Porta Ticinese, in Corso Como e all’Arco della Pace.

Il motivo? Mettere d’accordo consumatori, residenti ed esercenti. Dopo l’ira dei commercianti che ha investito Palazzo Marino per l’ordinanza che limita alla mezzanotte la vendita di pizze, panini e bibite, da oggi anche i golosi dovranno accontentarsi di consumare il dolce all’interno della gelateria. Questo per non discriminare i pubblici esercizi della stessa zona. Alfredo Zini, vicepresidente Epam, l’ Associazione Provinciale Milanese dei Pubblici Esercizi, lancia l’attacco: “Negli incontri con il Comune si era sempre parlato di uniformare l’orario di limitazione all’asporto per non penalizzare le gelaterie in difficoltà. La mezzanotte è una follia. Adesso meditiamo il ricorso al Tar”.

Sul suo profilo Facebook, Pierfrancesco Majorino, assessore ai Servizi Sociali di Milano, non ha saputo dare una risposta a chi gli chiedeva conto del divieto di gelato, ma poi ha commentato: “Questa cosa è una boiata pazzesca, ma mi dicono che non è così”. L’ordinanza comunque vale solo per le zone sopra citate. Chi vorrà gustarsi un gelato dopo la mezzanotte potrà recarsi in zone meno frequentate e popolari, dove il decreto ne consente la vendita. Accesa la protesta dei commercianti, mentre la giunta di Pisapia per il momento non ha preso posizione. L’amato dolce delle passeggiate notturne, particolarmente apprezzato durante le torride estati che regala Milano ai suoi residenti, non potrà dunque più essere degustato per strada dopo mezzanotte.