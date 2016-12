Studente a scuola con fucile caccia, arrestato

foto Ansa 19:08 - Uno studente di una scuola superiore di Desenzano (Brescia) si è presentato questa mattina nell'istituto indossando una tuta mimetica e con una custodia della sua chitarra elettrica contenente un fucile da caccia con le munizioni. Un'insegnante si è insospettita vedendo la scatola e ha scoperto l'arma. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno preso in consegna il fucile. Il ragazzo è stato arrestato. - Uno studente di una scuola superiore di Desenzano (Brescia) si è presentato questa mattina nell'istituto indossando una tuta mimetica e con una custodia della sua chitarra elettrica contenente un fucile da caccia con le munizioni. Un'insegnante si è insospettita vedendo la scatola e ha scoperto l'arma. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno preso in consegna il fucile. Il ragazzo è stato arrestato.

Un colpo in canna - E' successo al liceo Bagatta di Desenzano. Erano le 11 e la maggior parte dei mille studenti era in cortile per la festa di fine anno, quando qualcuno ha visto un ragazzo che si aggirava con un fucile e ha avvisato il direttore scolastico, Francesco Mulas. Lo riferisce lo stesso dirigente, che ha immediatamente attivato le misure di sicurezza: allarme antincendio ed evacuazione della scuola. "Siamo stati bravi ad evitare conseguenze - racconta - ma resta l'amarezza perché capitano queste cose". Successivamente si è saputo che il 17enne aveva con sé 30 cartucce, mentre una era nella canna del fucile.



Arrestato - Il 17enne è stato arrestato con l'accusa di porto illegale di armi aggravato dal fatto che l'episodio è avvenuto in un edificio scolastico. Lo riferiscono gli investigatori. Ai carabinieri ha spiegato di non voler colpire i compagni ma che voleva far male solo a se stesso per manifestare un generico disagio contro la società. Il fucile era detenuto regolarmente dai famigliari del ragazzo.



"Un ragazzo normalissimo" - Il giovane che si è presentato armato a scuola era "un ragazzo normalissimo, con una famiglia normale. Non ce l'aspettavamo". Lo afferma sempre il dirigente scolastico, Francesco Mulas. Il responsabile didattico non è al corrente se il ragazzo rischiasse di essere bocciato. "E' un ragazzo come tanti, con la sua storia e i suoi interessi", aggiunge.