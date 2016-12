Bergamo, Gdf sequestra sito e-commerce

foto Ansa 08:19 - I militari della Guardia di Finanza, accusato di di Bergamo hanno sequestrato il sito www.myfashiondream.com, accusato di aver messo in vendita oltre 65mila capi di abbigliamento ed accessori di noti marchi contraffatti. I marchi sono 128 tra cui Armani, Moncler, Louis Vuitton, Ferrari, D.&G., Prada, Gucci, Fendi, Adidas, Bulgari, Cartier, Diesel, Rayban, Versace, Hogan, Rolex, Cavalli, Nike, Oakley, Kappa. - I militari della Guardia di Finanza, accusato di di Bergamo hanno sequestrato il sito www.myfashiondream.com, accusato di aver messo in vendita oltre 65mila capi di abbigliamento ed accessori di noti marchi contraffatti. I marchi sono 128 tra cui Armani, Moncler, Louis Vuitton, Ferrari, D.&G., Prada, Gucci, Fendi, Adidas, Bulgari, Cartier, Diesel, Rayban, Versace, Hogan, Rolex, Cavalli, Nike, Oakley, Kappa.

Le indagini, coordinate dal pm Gianluigi Dettori hanno accertato che i gestori del sito avevano ripetutamente trasferito l'indirizzo I.P. (Internet Protocol Address) tra gli Stati Uniti e l'Olanda, probabilmente per evitare di risalire alla società cinese che aveva registrato il dominio. I prodotti proposti in vendita erano distribuiti su 1172 pagine, visitate giornalmente da migliaia di utenti.



Le Fiamme Gialle, d'intesa con l'Autorità giudiziaria, hanno richiesto ad alcune delle case licenziatarie dei noti marchi di eseguire delle perizie sui prodotti. I prodotti erano di elevata qualita' tanto da ingannare i potenziali acquirenti anche perché venduti a prezzi non troppo inferiori a quelli ufficiali di mercato. Inoltre alcuni modelli non erano affatto commercializzati dalle case produttrici.



Per poter bloccare il funzionamento del sito, il decreto di sequestro emesso dal gip è stato notificato a 143 Internet Service Provider. Sono in corso indagini acquisire elementi su eventuali responsabilità di persone residenti all'estero. "L'attività - spiegano i militari - rientra tra quelle strategiche poste in essere dalla Guardia di Finanza a tutela del corretto funzionamento dei mercati e dei singoli consumatori anche per i potenziali rischi alla salute che potrebbero derivare dall'uso".