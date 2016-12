foto Carabinieri

19:36

- Una lite che sfocia nel sangue e una 24enne della provincia di Lecco si trova ora ricoverata, in prognosi riservata, per le ferite da coltello che le sono state inferte dal fidanzato di 26 anni. L'uomo, di Valbrona, nel Comasco, è stato arrestato per tentato omicidio. Ai carabinieri la giovane non ha voluto dire chi l'aveva colpita, ma i militari sono comunque risaliti al ragazzo, che era fuggito e si era rifugiato a casa di un parente.