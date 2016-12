foto Ansa

15:38

- Una busta contenente polvere sospetta, indirizzata al direttore di Libero, Maurizio Belpietro, è stata recapitata alla sede del quotidiano milanese. Non si sa ancora se la sostanza sia pericolosa, ma per cautela sono stati portati in ospedale per controlli la custode, una grafica e i due uomini della scorta di Belpietro. La lettera, firmata "Nuove Brigate Rosse", conteneva accuse a politici e definiva la polvere della busta "distruttiva e micidiale".