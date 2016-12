Milano, pregiudicato ucciso a colpi di pistola

foto Getty 14:41 - E' morto all'ospedale San Carlo di Milano un pregiudicato 50enne, freddato a colpi di pistola poco prima delle 13 a Settimo Milanese. L'uomo, che stava scontando un periodo agli arresti domiciliari per rapina, è stato ucciso sotto casa mentre si recava al lavoro. L'aggressione è avvenuta in via Pertini, nel comune dell'hinterland del capoluogo lombardo. - E' morto all'ospedale San Carlo di Milano un, freddato a colpi di pistola poco prima delle 13 a. L'uomo, che stava scontando un periodo agli arresti domiciliari per rapina, è stato ucciso sotto casa mentre si recava al lavoro. L'aggressione è avvenuta in via Pertini, nel comune dell'hinterland del capoluogo lombardo.

Il 50enne aveva un permesso di lavoro e tutti i giorni si recava a Lainate (Milano). E' deceduto in ospedale, dove era giunto in condizioni disperate e in arresto cardiaco.